Presenta PAN Querétaro Iniciativa “Ahora te toca a ti”

Querétaro, Querétaro, a 21 de abril de 2026.- Martín Arango García, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro, acompañado por miembros del Consejo Consultivo Ciudadano del PAN, presentó la iniciativa nacional “Ahora te toca a ti”, un ejercicio que busca abrir espacios directos de participación para que las y los ciudadanos expresen sus ideas, preocupaciones y propuestas.

Explicó que esta iniciativa es más que un programa, es una convicción del partido por escuchar de manera directa a la ciudadanía.

“Es una invitación sin intermediarios para que las y los ciudadanos tomen la palabra, se suban al atril y digan lo que piensan, lo que viven y lo que esperan de México”.

Anunció que este ejercicio se llevará a los 18 municipios del estado, con el objetivo de recoger todas las voces, sin excepción.

Destacó que en Querétaro este esfuerzo se sustenta en el trabajo previo del Consejo Consultivo Ciudadano, conformado hace un año, el cual ha permitido construir un diagnóstico más cercano a la realidad que viven las y los queretanos, pues subrayó que escuchar es una condición indispensable para gobernar bien, por lo que el PAN en Querétaro refrendó su compromiso de trabajar de la mano de la sociedad.

“No podemos permitir que lo que está pasando en el resto del país llegue a nuestro estado…Subirse a este atril no es solo hablar, es asumir que sí se puede cambiar el rumbo de México. Morena habla todas las mañanas, pero México necesita ser escuchado todos los días por eso, Acción Nacional cree en una ciudadanía crítica y participativa, porque cuando la gente habla, México tiene rumbo; por eso hoy, más que nunca, ahora te toca a ti”.

Vianca Labastida, activista social y miembro del Consejo Consultivo Ciudadano aseveró que dentro del trabajo que realiza en pro de las mujeres y de la mano del partido, es recorrer los 18 municipios para escucharlas y poder llevar hacer vínculos que resuelvan; mientras que Edwin Esparza, del sector Agropecuario, reconoció que su sector es de los más golpeados en las políticas públicas federales, por lo que aseguró que seguirá trabajando como ciudadano siendo portavoz de la situación que se vive en el campo, para seguir apoyando a su sector y que su realidad se refleje en los Planes de Desarrollo Estatales. Por su parte Angélica González, del sector empresarial, señaló que Querétaro es uno de los estados con mayor seguridad, apoyos y desarrollo, justo lo que necesita su sector para seguir creciendo, por lo que ven de suma importancia seguir participando de las diversas mesas de trabajo y agradeció que la opinión de las y los empresarios sea tomada en cuenta.