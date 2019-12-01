Presenta la diputada Jackie Avilés iniciativa para fortalecer los derechos y bienestar de las personas adultas mayores en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 15:00:43
Morelia, Michoacán, a 29 de octubre 2025.– La diputada Jackie Avilés Osorio, representante del Distrito 03 de Maravatío e integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de fortalecer los derechos, la atención y la calidad de vida de las personas adultas mayores en Michoacán.

La propuesta, explicó, busca que los municipios tengan una participación más activa en la creación de espacios de convivencia, actividades recreativas y programas de apoyo que promuevan un envejecimiento digno, activo y con respeto pleno a sus derechos.

Con esta iniciativa, la diputada dijo que con esto demuestra el “compromiso con las causas sociales, promoviendo un Michoacán más humano, justo y solidario, donde envejecer sea sinónimo de respeto, acompañamiento y bienestar” .

