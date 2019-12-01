Presenta Imcufide Programa de Iniciación en Natación Artística

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 13:39:16

Morelia, Michoacán; 01 de octubre de 2026.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide) pone a disposición de niñas, niños y jóvenes, el programa de “Iniciación a la Natación Artística”, que será gratuito en el mes de octubre de 2026 en la Unidad Deportiva Morelos-Indeco.

La administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, mantiene el apoyo a la cultura deportiva.

Por ello, el Imcufide abrió esta nueva actividad que, para dar comienzo será completamente gratuita a niñas y niños de 6 a 10 años de edad, con un horario de 6:30 a 8:00 de la noche.

“Estamos muy contentos por dar continuidad a este programa de Natación Artística. Quiero decirles que es la única selección estatal de la disciplina que entrena en nuestras instalaciones, por lo que invito a niñas y niños de 6 a 10 de edad. Esta primera experiencia no tendrá ningún costo”, externó el director general de Imcufide, Pablo César Sánchez Silva.

En la presentación estuvieron presentes: Pablo César Sánchez Silva, director general de Imcufide, Silvia Denisse Chávez Sandoval, titular de la Asociación Michoacana de Natación Artística (AMNA), así como la entrenadora, Nancy Jiménez Balderas, entre otras autoridades.

Cabe recordar que la actividad nació en 2024 con un equipo de Natación Artística que realiza sus entrenamientos en la alberca “Medallistas Paralímpicos”, con el objetivo de difundir dicha práctica a nivel municipal, estatal, nacional e internacional.

Para ser parte del equipo de Natación Artística es indispensable saber nadar como mínimo los estilos de “crol” y dorso. Para más información, están disponibles los teléfonos: 4434090868 y 4432 279325, así como el correo electrónico: amnanatacionartistica@gmail.com