Presenta Gerardo Ángeles iniciativas en el Congreso del Estado de Querétaro, para la atención de desastres naturales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 17:46:04
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 29 de octubre de 2025.- Con la intención de atender las contingencias que se presenten en los municipios, es importante que estos cuenten con un esquema con el que puedan prevenir, ahorrar y conformar reservas para este tipo de eventos, por ello, el diputado Gerardo Ángeles Herrera, presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto del Congreso de Querétaro, ingresó dos iniciativas de reforma para la atención de desastres naturales y reparación de viviendas, comercios y vehículos, con la finalidad de fortalecer la responsabilidad financiera en Querétaro, entre el estado y los municipios.

Explicó que en una de las iniciativas se incorpora y para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, la obligación de prever y revelar en los Presupuestos de Egresos, los fondos de provisión para desastres naturales, así como partidas para programas de apoyos para reparación de viviendas, comercios y vehículos; mientras que la otra es una reforma a la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres para el Estado de Querétaro. 

Con esta iniciativa, dijo, se busca incorporar la obligación del estado y los municipios de provisionar en sus Presupuestos de Egresos los recursos para atender a la población afectada por desastres naturales; crear un fondo en una cuenta específica y cuyo monto sea al menos el 10% de la aportación realizada para la reconstrucción de la infraestructura dañada en los últimos cinco años; pudiendo incrementarse con aportaciones extraordinarias conforme a las necesidades que se presenten y se prevé el crecimiento de dicho fondo y su actualización conforme a INPC y en caso de remanentes, el fondo podrá ser utilizado en acciones de prevención y mitigación del riesgo.

“Además, los aportados al fondo se destinarán a la reconstrucción y atención de la población afectada y se emitirán reglas de operación para el uso y manejo de dichos fondos, pudiendo el estado y los municipios suscribir convenios para la colaboración y coordinación de acciones”.

Asimismo, señaló que en el Presupuesto de Egresos del estado deberán preverse ayudas sociales por concepto de seguro de responsabilidad civil en materia vehicular; y que para el caso de los municipios, deberán prever en sus Presupuestos de Egresos una partida y programas para la reparación de daños a viviendas o comercios por desastres naturales.

Aclaró que no son nuevas cargas a los municipios y al estado, sino que es un orden financiero y de previsión, que permite cuidar el patrimonio de las familias ante una contingencia, ya que indicó, las familias de Querétaro merecen un estado y municipios que respondan con eficacia antes los desastres naturales.

“El fondo será ahora una herramienta financiera regulada, con reglas claras para todos; los programas de apoyos por contingencias para la vivienda pueden permitir que, con el pago del predial, no sólo exista una obligación tributaria, sino una inversión directa para la seguridad y estabilidad del hogar. Se protegen tanto las finanzas públicas como el patrimonio de las familias, en una verdadera corresponsabilidad estado y municipios”.

Resaltó que esta reforma sienta las bases de una cultura de previsión financiera, siendo el estado y los municipios un ejemplo de planeación anticipada y no de reacciones tardías; y que con estos fondos y partidas, todos aportan, se protegen y se previene para el futuro; ya que si bien, apuntó, Querétaro siempre se ha distinguido por contar con finanzas sanas, es necesario el siguiente nivel de blindaje y prevención, por lo que afirmó que se está legislando para el futuro de Querétaro y para proteger a las familias.

Señaló que hoy, sólo los municipios de Querétaro, El Marqués, Corregidora, y San Juan del Río, tienen seguros de vivienda por el pago de predial; mientras que estado ya cuenta con un programa de seguros vehiculares; sin embargo, dijo, este se generó en esta administración de forma voluntaria y se buscará su permanencia.

Refirió que, en cuanto a los fondos de desastres naturales, el estado cuenta con una partida, y para este año se consideraron 60 millones de pesos iniciales en el presupuesto; mientras que, en los municipios, sólo Colón, Corregidora, El Marqués, Querétaro, Pedro Escobedo, San Juan del Río y San Joaquín, revelaron en su presupuesto la existencia de recursos para contingencias.

