Presenta Felifer Macías la aplicación "Quidémonos", para erradicar la violencia contra las mujeres

Querétaro, Querétaro, a 25 de noviembre de 2025.- Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, presentó la aplicación “Quidémonos”, una herramienta única a nivel nacional orientada a erradicar cualquier forma de violencia hacia las mujeres.

“Hoy, si no nos recargamos en la tecnología para eficientar las políticas públicas, nos estamos quedando atrás. Por eso le estamos invirtiendo a una herramienta muy poderosa, como es esta aplicación digital para crear ambientes más seguros para las mujeres. Y en esta aplicación de Quidémonos, que los invito a que la descarguen de manera inmediata, es facilitar los instrumentos y herramientas a alguna mujer que se sienta en una situación de riesgo”.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el alcalde capitalino, señaló que en la erradicación de la violencia hacia las mujeres se requiere un esfuerzo permanente y conjunto al recordar que el municipio impulsa acciones específicas para protegerlas, entre ellas la creación del Centro de Empoderamiento para las Mujeres y la incorporación de tecnología a través de la App “Quidémonos”.

Durante la presentación Vanesa Garfias Rojas, titular de la Secretaría de las Mujeres, indicó que la App está diseñada para que todas las mujeres vivan libres de violencia, ya que permite activar trayectos seguros y compartir la ubicación en tiempo real.

Detalló que también cuenta con un botón de emergencia enlazado al 911, opciones para reconocer la violencia y acceso a atención psico-jurídica y emocional.

Juan Luis Ferrusca Ortiz, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, destacó que este proyecto es resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, bajo la instrucción del alcalde Felipe Fernando Macías Olvera.

Destacó que la aplicación representa la materialización de una política pública innovadora y única en el país, orientada a visibilizar los derechos y necesidades de las mujeres, así como a ofrecer atención empática y con sentido humano.

Entre las aportaciones de la Secretaría de Seguridad Pública está la prevención del delito y atención a víctimas de violencia familiar y de género; la integración de la línea Orientatel, disponible las 24 horas, atendida por policías certificados en violencia de género y el enlace directo con la línea de emergencias 911, operada por personal capacitado desde el Centro de Atención de Emergencias.

“La aplicación funcionará como un puente institucional para acercar servicios, programas, módulos de información y redes de apoyo que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y prevenir situaciones de riesgo”.

Con esta herramienta, dijo, el municipio busca que cualquier mujer pueda acceder desde su dispositivo móvil a información útil y valiosa que le permita sentirse segura, respetada y acompañada.