Presenta el IEM el 3er Encuentro Nacional de Buenas Prácticas en Educación Cívica “Educar para participar”

Pátzcuaro, Michoacán, 25 de marzo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la formación de ciudadanía desde las infancias y juventudes, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) inauguró el 3er Encuentro Nacional de Buenas Prácticas en materia de Educación Cívica: “Educar para participar”, un espacio de diálogo, reflexión y construcción colectiva en el que convergen instituciones, academia, organismos electorales y sociedad civil.

El encuentro se desarrolla los días 25 y 26 de marzo en distintas sedes del municipio de Pátzcuaro, e incluye diversas actividades académicas y formativas como simposios, paneles de discusión y conferencias magistrales, en las que se abordan temas como el desarrollo y aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, la tecnología y cultura digital, así como las políticas públicas en materia de educación cívica.

Asimismo, se llevarán a cabo talleres y actividades lúdicas dirigidas a infancias y juventudes, con el propósito de fomentar valores democráticos, el ejercicio de derechos y la participación ciudadana desde una perspectiva práctica e incluyente.

Durante la ceremonia inaugural, participaron el Consejero Presidente del IEM, Mtro. Ignacio Hurtado Gómez; Julio Arreola Vázquez, Presidente Municipal de Pátzcuaro; la Licda. Julissa Marín Reyes, Secretaria Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; la Dra. Magdalena Isela González Báez, Subdirectora Técnica de Educación Primaria; el Mtro. Salvador Gómez Carrera, Subdirector de Desarrollo de Métodos y Contenidos de Educación Cívica del INE; el Mtro. Rubén Ignacio Pedraza, Subsecretario de Derechos Humanos y Población; la Mtra. Viridiana Villaseñor Aguirre, Magistrada de la Tercera Sala Civil de Zamora; la Mtra. Amelí Gissel Navarro Lepe, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán; el Lic. David Alejandro Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Michoacán; y la Licda. Erandi de Jesús Díaz Barriga, Directora del Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer la educación cívica, generar espacios de participación y consolidar, desde la colaboración institucional, una ciudadanía más informada, incluyente y participativa desde las infancias y juventudes.

En el marco del acto inaugural, la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEM, Licda. Carol Berenice Arellano Rangel, entregó un reconocimiento al Ayuntamiento de Pátzcuaro por su colaboración y respaldo en la realización de este encuentro, y posteriormente declaró formalmente inauguradas las actividades.

En este mismo sentido, autoridades municipales, estatales y representantes de diversas instituciones que integraron el presídium reiteraron que la construcción de ciudadanía es una tarea colectiva que debe impulsarse desde el ámbito educativo, comunitario y familiar. Coincidieron en que estos espacios permiten compartir experiencias, identificar retos y generar acciones que fortalezcan la participación ciudadana. En este esfuerzo convergen consejerías del IEM, magistraturas, autoridades de institutos electorales locales, así como representantes de distintos sectores institucionales y sociales.