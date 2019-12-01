Presenta el IEM el 3er Encuentro Nacional de Buenas Prácticas en Educación Cívica “Educar para participar”

Presenta el IEM el 3er Encuentro Nacional de Buenas Prácticas en Educación Cívica “Educar para participar”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 12:33:37
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Pátzcuaro, Michoacán, 25 de marzo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la formación de ciudadanía desde las infancias y juventudes, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) inauguró el 3er Encuentro Nacional de Buenas Prácticas en materia de Educación Cívica: “Educar para participar”, un espacio de diálogo, reflexión y construcción colectiva en el que convergen instituciones, academia, organismos electorales y sociedad civil.

El encuentro se desarrolla los días 25 y 26 de marzo en distintas sedes del municipio de Pátzcuaro, e incluye diversas actividades académicas y formativas como simposios, paneles de discusión y conferencias magistrales, en las que se abordan temas como el desarrollo y aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, la tecnología y cultura digital, así como las políticas públicas en materia de educación cívica.

Asimismo, se llevarán a cabo talleres y actividades lúdicas dirigidas a infancias y juventudes, con el propósito de fomentar valores democráticos, el ejercicio de derechos y la participación ciudadana desde una perspectiva práctica e incluyente.

Durante la ceremonia inaugural, participaron el Consejero Presidente del IEM, Mtro. Ignacio Hurtado Gómez; Julio Arreola Vázquez, Presidente Municipal de Pátzcuaro; la Licda. Julissa Marín Reyes, Secretaria Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; la Dra. Magdalena Isela González Báez, Subdirectora Técnica de Educación Primaria; el Mtro. Salvador Gómez Carrera, Subdirector de Desarrollo de Métodos y Contenidos de Educación Cívica del INE; el Mtro. Rubén Ignacio Pedraza, Subsecretario de Derechos Humanos y Población; la Mtra. Viridiana Villaseñor Aguirre, Magistrada de la Tercera Sala Civil de Zamora; la Mtra. Amelí Gissel Navarro Lepe, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán; el Lic. David Alejandro Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Michoacán; y la Licda. Erandi de Jesús Díaz Barriga, Directora del Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer la educación cívica, generar espacios de participación y consolidar, desde la colaboración institucional, una ciudadanía más informada, incluyente y participativa desde las infancias y juventudes.

En el marco del acto inaugural, la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEM, Licda. Carol Berenice Arellano Rangel, entregó un reconocimiento al Ayuntamiento de Pátzcuaro por su colaboración y respaldo en la realización de este encuentro, y posteriormente declaró formalmente inauguradas las actividades.

En este mismo sentido, autoridades municipales, estatales y representantes de diversas instituciones que integraron el presídium reiteraron que la construcción de ciudadanía es una tarea colectiva que debe impulsarse desde el ámbito educativo, comunitario y familiar. Coincidieron en que estos espacios permiten compartir experiencias, identificar retos y generar acciones que fortalezcan la participación ciudadana. En este esfuerzo convergen consejerías del IEM, magistraturas, autoridades de institutos electorales locales, así como representantes de distintos sectores institucionales y sociales.

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