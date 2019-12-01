Presenta diputado Baltazar Gaona informe de labores de su periodo al frente del Congreso del Estado de Michoacán

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2026.- “Donde haya una voz del pueblo que pida ser escuchada, ahí tenemos que estar quienes recibimos su confianza”, señaló al refrendar su compromiso de seguir atendiendo a la ciudanía, el diputado Baltazar Gaona García, al concluir su periodo como Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

En su última intervención ostentando el cargo que ocupa desde el 15 de febrero y sostendrá hasta el próximo 15 de noviembre, el diputado reconoció que dicho encargo le enseñó a escuchar con más atención, “representamos comunidades distintas y tenemos maneras diferentes de entender los problemas, procuré cuidar ese derecho porque detrás de cada intervención hay ciudadanas y ciudadanos que nos dieron su confianza”, puntualizó.

Manifestó que de esta etapa se lleva la confianza de quienes se acercaron al Congreso a defender una causa, a proponer una solución o a decir de frente en qué se puede hacer mejor las cosas, “a todas esas personas les agradezco que hayan tomado la palabra y que nos hayan permitido conocer sus preocupaciones de primera mano”, subrayó.

Durante sus nueve meses de gestión al frente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, informó que se realizaron 48 sesiones en total, se presentaron 865 iniciativas, 86 propuestas de acuerdo, 231 dictámenes y se aprobaron 120 acuerdos, así como 140 decretos legislativos.

El Legislador refirió que en este periodo que encabezó, se llevaron a cabo los Parlamentos Infantil Incluyente, Juvenil Incluyente, con Perspectiva de Discapacidad y el Juvenil Revolucionario; además que asistió a 257 actos protocolarios, en los cuales tuvo 93 intervenciones, representando al Poder Legislativo en actos públicos.

Destacó que en su encargo siempre se priorizó la transparencia y acceso a la información, por ello, por primera ocasión en el Congreso del Estado se instaló la Tribuna Ciudadana, un espacio abierto para escuchar las propuestas y opiniones de los diferentes sectores de la sociedad, e informar a los medios de comunicación, sosteniendo 34 encuentros.

Asimismo, informó que promovió talleres de capacitación en temas como primeros auxilios, de Lengua de Señas Mexicanas, en técnica parlamentaria y prevención del acoso laboral; y dio solución a 18 laudos laborales de legislaturas anteriores, con un pago total superior a 13 millones de pesos.

Gaona García como presidente de la Mesa Directiva, se preocupó por el mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones del Poder Legislativo; así que se remodeló la cafetería del Palacio Legislativo, se adquirió equipo de cómputo para el área editorial; en el tema de seguridad y protección civil se instalaron cámaras de video vigilancia, un video portero policial, equipo de radiocomunicaciones, altavoces y extinguidores, todo para mejorar las condiciones de trabajo en la casa del pueblo.