Presenta DIF Estatal el Festival Alegría Contigo 2025

Querétaro, Querétaro, 12 de noviembre del 2025.- Con el objetivo de fortalecer los valores y compartir un rato de esparcimiento entre las familias queretanas, el director general del Sistema Estatal DIF, Óscar Gómez Niembro, encabezó la presentación del Festival Alegría Contigo 2025, que recorrerá diez municipios del estado con pistas de hielo y desfiles con carros alegóricos alusivos a las fiestas decembrinas.

Óscar Gómez Niembro informó que por cuarto año consecutivo se realizará en la entidad el Festival Alegría Contigo, por ello invitó a las familias de Querétaro a salir a las calles y disfrutar de los espectáculos que el Sistema Estatal DIF tiene preparados para fortalecer el tejido social.

“El objetivo desde el primer año de este festival es poder generar en Querétaro un estado de encuentro, armonía, unión y alegría, es poder incentivar la convivencia sana al interior y entre las familias”, dijo.

Asimismo, aprovechó esta presentación para agradecer el respaldo de los municipios y Sistemas DIF participantes, ya que su apoyo refuerza los vínculos de fuerza, solidaridad y empatía que se busca compartir en esta época decembrina. Recordó que el año pasado se registró una afluencia superior a los 160 mil asistentes en las distintas actividades, por ello también destacó que en estos festejos prevalecerá la seguridad y el cuidado para que las y los queretanos puedan divertirse.

Los municipios de Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Huimilpan, Pedro Escobedo, San Juan del Río, El Marqués, Corregidora, Querétaro y Tequisquiapan tendrán desfiles; y las Pistas de Hielo llegarán a Landa de Matamoros, Corregidora, Querétaro y San Juan del Río, en este último municipio también estará un pino monumental en el Jardín Independencia.

En su oportunidad, la secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, mencionó que se esperan cerca de 500 mil turistas noche, 65 por ciento de ocupación hotelera, y una derrama económica cercana a los dos mil 500 millones de pesos; destacó la instalación de una arcada navideña en el Andador Madero, ángeles monumentales en la Plaza Constitución, un árbol de 20 metros de altura en Plaza de Armas y un castillo mágico en el Jardín Guerreo.

Además, un bosque navideño en Plaza Fundadores, espectáculos audiovisuales, iluminaciones en el andador Libertad, el tanque de agua, la plazuela Mariano de las Casas y la delegación Centro Histórico, todo con cuidado del medio ambiente y ahorro de energía.

Cabe señalar que la convivencia y el ambiente familiar son elementos que caracterizan este Festival de la Alegría, resultado también del trabajo coordinado que se realiza con Secretaría de Gobierno, los cuerpos de seguridad e instituciones de emergencia, a fin de brindar asistencia a la población y procurar el seguimiento de medidas preventivas a favor de la integridad de las y los asistentes.

Los ciudadanos pueden revisar carteleras e itinerarios de los eventos y desfiles, en las redes sociales del DIF Estatal, DIF Municipales y la Secretaría de Turismo.