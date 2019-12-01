Presenta David de la Peña avances en su primer informe de gobierno como alcalde en Santiago, Nuevo León

Santiago, Nuevo León, a 19 de septiembre del 2025. - El alcalde de Santiago, en Nuevo León, David de la Peña, destacó los avances alcanzados en su primer año de administración en infraestructura, programas sociales, economía y cultura, pero sobre todo en seguridad, donde destinó más de 68 millones de pesos a esta materia, con lo que amplió el Centro de Inteligencia de Vigilancia (CIV) e instaló un Centro de Justicia en coordinación con la Fiscalía del Estado, acercando la procuración de justicia a la población.

Ejemplo de ello es el Centro de Inteligencia de Vigilancia (CIV), que amplió su capacidad con 573 cámaras, 56 puntos de control, 25 unidades de vigilancia inteligente, 41 botones de auxilio y 3 torres móviles; además, se instaló un Centro de Justicia en coordinación con la Fiscalía del Estado, acercando la procuración de justicia a la población.

Al cumplir el primer año de su segunda administración, el alcalde informó que los índices delictivos muestran descensos claros: robo a casa habitación (-17%), robo a negocio (-43%), violencia familiar (-31%) y cristalazos (-71%).

El presidente detalló que el gobierno municipal ejerció una inversión histórica de más de 240 millones de pesos en obra pública, con lo que se creó el nuevo Centro de Bienestar Animal y la apertura de nuevos Centros DIF.

El municipio también inauguró el Centro Cultural “El Porvenir”, formó la primera Orquesta Municipal de Santiago y promovió la insignia Hecho en Santiago que proyectó productos locales.