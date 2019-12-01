Presenta BLOQUE el Queretagaming Navideño que se realizará el 13 de diciembre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 17:00:36

Querétaro, Querétaro, a 11 de diciembre de 2025.- El Municipio de Querétaro, a través del Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, presentó el Queretagaming Navideño que se realizará este 13 de diciembre, con una oferta de torneos, trivias, mini torneos de Mario Kart, juegos libres de Fortnite, FIFA, Street Fighter, Just Dance y actividades para toda la familia, adelantó Rodrigo Ruíz Ballesteros, director de BLOQUE.

Destacó que este evento es completamente gratuito y que se espera la asistencia de poco más de dos mil 500 personas para participar y disfrutar de las diversas actividades que se desarrollarán durante el evento.

Añadió que el Queretagaming Navideño forma parte de los esfuerzos que fortalecen la comunidad gaming en Querétaro. Recordó que durante este 2025, a través de BLOQUE, se apoyó la incubación de 120 emprendimientos enfocados en videojuegos, además del impulso a desarrolladores y la colaboración con iniciativas como la de Monou.

“Comentarles que, desde BLOQUE, desde el Municipio estamos apoyando las comunidades emergentes en el rubro de tecnología. Estamos apoyando muy fuerte y muy verticalmente el tema de videojuegos con el tema de llevar la ley y el reconocimiento al Congreso local, apoyando a nuestros desarrolladores, trayendo entidades muy grandes aquí a Querétaro para que más personas lo puedan disfrutar”.

Raúl Aguilar Fragoso, CEO de Monou, informó que los ganadores del torneo, trivias y Mario Kart recibirán pavos navideños. También se otorgará una bolsa de ocho mil pesos en efectivo a los primeros lugares de los torneos de la Liga Monou - Breakers, Teclados y Headsets.

Rodrigo Cuadrillero Garza, socio fundador de Seashell Studio, señaló que los asistentes al Queretagaming Navideño conocerán el nuevo juego que lanzará el estudio el 23 de enero de 2026 en BLOQUE, con disponibilidad en todas las plataformas.

Refirió que las personas interesadas en asistir y participar en el Queretagaming Navideño cuentan con acceso gratuito mediante el registro en el sitio oficial: bloqueqro.municipiodequeretaro.gob.mx/eventos/queretagaming-edicion-navidena.