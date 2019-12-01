Presenta Alfonso Martínez Alcázar cartelera de Día de Muertos en Morelia

Morelia, Michoacán; 1 de octubre de 2026.- Con el propósito de impulsar y potenciar la tradición del Día de Muertos y refrendar a Morelia como un destino atractivo para celebrar está emblemática fecha, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, presentó la cartelera de actividades que se desarrollará del 23 de octubre al 2 de noviembre.



En rueda de prensa, explicó que se trata de más de 20 actividades turísticas y culturales de gran tradición, diseñadas para captar la atención de las y los morelianos, así como de turistas nacionales e internacionales. Esta iniciativa se enmarca en los 12 años de la decisión de llevar la tradición ancestral de los panteones a las plazas públicas de Morelia, adoptada en la primera administración municipal del alcalde Alfonso Martínez.



Durante su intervención, el Presidente Municipal recordó que la tradición del Día de Muertos se vivía en los panteones y nuestra ciudad se quedaba desierta en esos días. “En 2015 decidimos sacar la tradición de los panteones a las plazas de Morelia. El gran éxito de esta decisión fue acompañado por la ciudadanía, en específico por las escuelas y universidades de nuestra ciudad”, mencionó.



El Alcalde, Alfonso Martínez refirió que esta tradición ha ido evolucionando y se ha hecho tan relevante que en Morelia el Día de Muertos no es una sola noche: son 11 días y 10 noches para vivirla con mucha mayor intensidad. En esta ocasión será del 23 de octubre al 2 de noviembre. Estarán arregladas nuevamente las plazas y habrá muchas actividades, entre ellas el Desfile de Catrinas que el año pasado tuvo alrededor de 3 mil 500 registros y una afluencia de más de 100 mil personas.



Entre las actividades más representativas se encuentran: La experiencia inmersiva “El Regreso de la Memoria”, de la Universidad Montrer, en la Plaza de Armas (a partir del 23 de octubre); La Elaboración de Altares y Tapetes 2026, con participación de instituciones públicas y privadas, en el Jardín Morelos y la Calzada Fray Antonio de San Miguel (28 de octubre).; La Procesión Purépecha, que recorrerá la avenida Francisco I. Madero desde la Plaza Jardín Morelos hasta la Catedral (29 de octubre).



Además de presentaciones artísticas de Día de Muertos en la Plaza Jardín Morelos (30 de octubre); el Zombie Walk, con recorrido por la avenida Francisco I. Madero (31 de octubre); El Festival del Día de Muertos de la UNAM “La Casa de la Mano en la Reja” y las presentaciones artísticas previas al desfile frente a Catedral (1 de noviembre); La celebración por los 10 años del Desfile de Catrinas y Catrines, que partirá de la Plaza Jardín Morelos y culminará en la Catedral por la avenida Francisco I. Madero (1 de noviembre a las 19:00 horas).



En este rueda de prensa, el Alcalde, Alfonso Martínez estuvo acompañado por la secretaria de Turismo, Thelma Aquique Arrieta; la secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz; el rector adjunto de la Universidad Montrer, Noé Alonso González Herrera, y el director de Prefeco, Rubén Loya Álvarez. Para mayores informes sobre la cartelera se puede consultar el sitio: https://experienciamorelia.mx