Prepara AA semana de información en Querétaro 

Querétaro, Querétaro, a 21 de enero de 2026.- Miembros de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos (AA) en Querétaro, dieron a conocer que del 19 al 25 de enero se realizará la semana de información “Compartiendo Esfuerzos”, en la cual participarán los 180 grupos de esta asociación para brindar servicios y apoyo a quien lo necesite.

Explicaron que actualmente AA en Querétaro colabora con más de 30 instituciones del sector salud, por lo que superan que esta jornada de trabajo llegue a las personas que lo necesiten.

“Nuestra jornada de la semana de información Compartiendo Esfuerzos se lleva a cabo del 19 al 25 de enero, estamos colaborando con más de 30 instituciones del sector salud y brindamos el apoyo y soluciones a la gente que afronta los problemas del alcoholismo y que todavía desconoce que hay una solución y que no sabe que hay un programa y un método de recuperación, como lo es alcohólicos anónimos, específicamente aquí en Querétaro se ha estado trabajando mucho lo que es con el IMSS y el sistema penitenciario”.

Durante una rueda de prensa, mencionaron que la intención es dar conocer a la población en general el método de recuperación de AA en la entidad y en todo el territorio mexicano.

“La Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos está conformada por una red de más de 14 mil 500 grupos de ayuda mutua y con aproximadamente 121 mil miembros en recuperación en todo el país, todos los grupos sesionan de terapia grupal de hora y media al día y de servicios totalmente gratuitos”.

Explicaron que los programas como “Uniendo Orillas”, los miembros acuden a los centros de rehabilitación, a los internos se les ofrece y se les habla del método de recuperación de AA y posteriormente son acompañados a los grupos como un acompañamiento.

“Nosotros les hacemos una invitación, el lema de esta semana es Compartiendo Esfuerzos es más de tres décadas llevando esperanza a quienes sufren del alcoholismo, los invitamos a acercarse a cualquier sector salud, acercarse a cualquier institución que ya esté viendo el tema de las adicciones es muy importante, de igual manera, Alcohólicos Anónimos es una herramienta más, es un es un aliado más para todos esos profesionales cuando ya no saben a dónde mandar a la gente que está sufriendo con el alcoholismo, con alguna adicción, tenemos bastantes grupos en Querétaro y podemos darles información acerca del área Querétaro para que tengan donde contactarnos”.

Recordó que el número telefónico para solicitar información es 4422120385 y está en Avenida Búfalo número 4 primera planta en La Pradera.