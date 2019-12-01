¡Caza a líder del crimen en Michoacán! Apatzingán sitiado por tierra y aire en operativo federal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 17:36:04

Apatzingán, Mich., a 21 de enero de 2026.– El miedo volvió a apoderarse de Apatzingán. Un impresionante operativo federal por tierra y aire mantiene prácticamente blindada la tenencia de Cenobio Moreno, donde fuerzas federales buscan capturar a César Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, señalado como líder del grupo criminal “Los Blancos de Troya” y uno de los objetivos prioritarios de seguridad en Michoacán.

Convoys del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Marina, apoyados por aeronaves, irrumpieron en la zona generando tensión y temor entre los habitantes, quienes reportaron calles cerradas, revisiones exhaustivas y patrullajes permanentes. La población permanece bajo vigilancia mientras continúan las labores de búsqueda.

Ligado a crímenes que cimbraron a Michoacán

De acuerdo con investigaciones oficiales y reportes periodísticos, “El Botox” es señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder de los productores de limón en Apatzingán, crimen que evidenció el control criminal, las extorsiones y la violencia ejercida contra el sector agrícola en Tierra Caliente.

Asimismo, su nombre ha sido mencionado en líneas de investigación y versiones periodísticas relacionadas con el entorno criminal que precedió al asesinato de Hipólito Mora Chávez, histórico líder de autodefensas. Aunque no existe una imputación judicial pública directa por este homicidio, las autoridades lo colocan dentro del entramado delictivo que operaba en la región.

Millonarias recompensas y presión internacional

La peligrosidad atribuida a “El Botox” llevó a que autoridades estatales ofrecieran recompensa por información que conduzca a su captura. A la par, el gobierno de Estados Unidos lanzó una recompensa de hasta cinco millones de dólares, al considerarlo líder de una organización criminal con impacto transnacional, elevando la presión internacional para su detención.

Golpes a su círculo cercano

Como parte del cerco, familiares y presuntos operadores del líder criminal han sido detenidos en acciones recientes, señalados por extorsión, homicidio y delitos financieros, en un intento por desarticular la estructura de “Los Blancos de Troya” y dejarlo sin red de apoyo.

La cacería continúa

Hasta el momento, no se ha confirmado la detención de “El Botox”, ni aseguramientos relacionados directamente con él; sin embargo, el despliegue federal deja claro que la cacería sigue abierta y que Apatzingán permanece en alerta ante la presencia de uno de los capos más señalados de Tierra Caliente, vinculado a sangre, extorsión y terror.