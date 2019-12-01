Viajaron más de 3 mil 300 kilómetros para morir en Michoacán: identifican a colombiano y a menor de Zapopan, Jalisco, entre abatidos por el Ejército en Apatzingán 

Apatzingán, Mich., a 21 de enero de 2026.– La violencia que azota la región Tierra Caliente de Michoacán volvió a mostrar su rostro más crudo. Autoridades confirmaron la identidad de dos de los tres sujetos abatidos durante un enfrentamiento armado con elementos del Ejército Mexicano en la comunidad de La Nopalera Poniente, un episodio que revela la penetración de perfiles cada vez más jóvenes y extranjeros en la guerra criminal que se libra en la zona.

Tras permanecer varios días en las instalaciones del Servicio Médico Forense de Apatzingán, luego de su muerte el 13 de enero, se estableció que uno de los fallecidos era de nacionalidad colombiana. Se trata de Cristian David S., de 23 años, originario de Cúcuta Norte, en el departamento de Santander, Colombia, a más de 3 mil kilómetros del lugar de su muerte, datos que han encendido alertas sobre la presencia de extranjeros vinculados a la violencia armada en Michoacán.

El segundo identificado es Jonathan Ricardo H., de apenas 17 años de edad, originario del municipio de Zapopan, Jalisco, a más de 300 kilómetros de distancia del lugar de su muerte. El menor fue reconocido oficialmente por sus familiares, confirmando que la espiral de violencia también está cobrando vidas de adolescentes, arrastrados a escenarios de alto riesgo en regiones dominadas por el crimen organizado.

El tercer abatido permanece en calidad de desconocido, y su cuerpo continúa bajo resguardo de la Fiscalía, a la espera de que algún familiar acuda a realizar los trámites legales de identificación y reclamación.

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron hace aproximadamente siete días, cuando personal del Ejército Mexicano realizaba labores de seguridad en esta zona serrana de Aguililla y fue agredido a balazos, lo que derivó en un intenso intercambio de disparos con presuntos civiles armados.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el contexto del enfrentamiento y determinar posibles vínculos de los fallecidos con grupos delictivos que operan en la región, una de las más golpeadas por la violencia en los últimos años.

Mientras tanto, Apatzingán vuelve a ser escenario de una historia marcada por armas, juventud perdida y la sombra de redes criminales que ya rebasan fronteras.