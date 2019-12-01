Bedolla refuerza combate al crimen con nuevos vehículos blindados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 15:25:55

Morelia, Michoacán, a 21 de enero de 2026.- Con la adquisición de dos vehículos blindados y equipados con alta tecnología, el Gobierno de Michoacán reforzó a la Secretaría de Seguridad Pública para enfrentar a grupos criminales durante operativos especiales o la realización de tareas de alto riesgo, informó el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla.

La finalidad es brindar mayor protección a los agentes de la Guardia Civil, puntualizó el gobernador, quien explicó que se trata de unidades pesadas de ataque para tareas tácticas especializadas, similares a las que utiliza el Ejército Mexicano, y de las cuales, la corporación estatal suma cinco.

El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, informó a Ramírez Bedolla que 22 agentes de la Guardia Civil ya fueron capacitados en el manejo y las funciones operativas de los vehículos blindados.

Uno de los vehículos, modelo Sandcat, con nivel de blindaje siete, cuenta con capacidad para nueve personas, escotilla 360 grados que da soporte de fuego y cámara 360 grados para dar una visión más amplia a los operadores. Además, es apto para el traslado de personas detenidas de alta peligrosidad.

La otra unidad, modelo Karnaf, posee un nivel de blindaje seis, está diseñada para trabajar en campo con mayor agilidad y potencia y enfrentar cualquier adversidad; tiene capacidad para cinco tripulantes, incluido el de la escotilla, que estarán equipados con armas de alto poder.

Además de los dos vehículos, la Guardia Civil adquirió 106 nuevas patrullas, de las cuales, 42 son Police Interceptor, 22 Ram 2500, 17 Jetta A7 Trendline y 25 Ford, para una mejor operación en zonas de difícil acceso.