Preocupa y ocupa violencia contra las mujeres en Querétaro: Sonia Rocha

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 18:45:07

Querétaro, Querétaro, a 10 de enero de 2026 .- La violencia familiar continúa siendo el principal tema de atención en la Secretaría de las Mujeres, informó su titular, Sonia Rocha Acosta, quien destacó la coincidencia en diagnósticos con el Secretariado Ejecutivo y el Poder Judicial, así como la importancia del trabajo coordinado entre instituciones.

De acuerdo con cifras oficiales, dijo, durante 2025 la dependencia otorgó 21 mil 865 servicios, entre los que se incluyen 3 mil 036 entrevistas, 6 mil 221 servicios psicológicos, 9 mil 069 servicios legales, 356 intervenciones de trabajo social y 3 mil 183 atenciones a través de la línea Telmujer.

“En atención presencial, se brindó apoyo a 3 mil 036 mujeres, detectándose 2 mil 978 casos de violencia. De ellos, la violencia familiar concentró el 86.8%, con 2 mil 585 casos. Le siguieron la violencia en la comunidad con 197 casos (6.62%), la violencia laboral con 69 (2.32%), la violencia en el noviazgo con 59, la violencia institucional con 31, el acoso sexual con 16, la violencia digital con 14, la violencia docente con 3, la violencia feminicida con 2, y un caso de violencia obstétrica y otro de violencia mediática”.

En el Área de Representación, refirió, se iniciaron 191 demandas, de las cuales 117 obtuvieron sentencias favorables, lo que representa un 61.78% de efectividad respecto a las demandas iniciadas.

Subrayó la necesidad de trabajar de manera integral, no sólo con las mujeres víctimas directas, sino también con sus familias, niñas y niños, y entre instituciones.

“Creo que mucho de lo que va a cambiar, lo que estamos viviendo es cuando las instituciones independientemente de los niveles y de los poderes aprendamos a trabajar en equipo”.

Reconoció que, aunque los recursos siempre serán limitados, el trabajo coordinado permite optimizarlos y obtener mejores resultados, recalcando que la violencia no debe verse de manera aislada.