PRD-M: Revisión de Finanzas en el Congreso de Michoacán Evidenciaría "Aviadores" y Corrupción en Obras Ficticias

Morelia, Michoacán, a 18 de marzo de 2026.— Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD-M) y diputado local, no descartó que la revisión de los recursos que se aplican en el Congreso local de Michoacán evidencie casos de "aviadores", asesores con salarios elevados y actos de corrupción.

En entrevista con diversos medios de comunicación, Ocampo Córdova indicó que las auditorías internas servirán para echar un vistazo a todos los casos de corrupción ocurridos en legislaturas pasadas.

"Los aviadores, porque se conoce y se sabe que existe mucha gente en el Congreso del Estado que está dada de alta y no trabajan , y sabrá el cielo dónde estén. También la compra de un software y el pago de la colocación de un elevador que no existe; una serie de inconsistencias y también irregularidades", indicó Ocampo Córdova.

El líder perredista manifestó su acuerdo en aplicar ajustes en las finanzas y recursos de los congresos locales, como se manifiesta en el plan B de la reforma electoral.

"Yo creo que hoy eso es dirigido para quienes tienen el control de los congresos locales. En todo caso, es Morena quien representa esa mayoría y tiene el control de la administración de los recursos. Entiendo que ya no le tocará a esta legislatura..., pero pudiéramos hacer un ejercicio para el año fiscal que viene y hacer algunas reducciones", detalló.

Respecto a la existencia de asesores "especiales", dijo que existen grupos parlamentarios de primera, segunda y tercera.

"Puede ser que algunos grupos tengan asesores extraordinarios que no tenemos otros grupos parlamentarios, y grupos parlamentarios a los que no tenemos acceso al área financiera y no sabemos cómo se están gastando el dinero", comentó.