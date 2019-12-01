PRD solo quiere atraer atención, ya estan en terapia intensiva: PAN

Morelia, Michoacán, a 8 de septiembre de 2025. - Carlos Quintana Martínez, líder estatal de Acción Nacional, señaló que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) solo quiere llamar la atención, debido a que se encuentra en terapia intensiva. Esto, tras ser señalados de promover acciones de protesta en contra de la senadora del PRD, Araceli Saucedo.

En entrevista con diversos medios de comunicación, el ex candidato a la alcaldía por Morelia apuntó que el Sol Azteca no representa nada para el albiazul, por lo que se deslindó de cualquier intento de supuesto sabotaje contra algún integrante del PRD.

"Nosotros no vamos a caer en ese tipo de situaciones, tenemos muchas cosas por qué preocuparnos y ponernos a trabajar como para estar viendo qué hace un partido que realmente está en su terapia intensiva y que, pues, ahora sí que es puro polvo ya lo que queda", apuntó el representante estatal del PAN, quien dijo que las opiniones del PRD no les quitan el sueño.

Quintana Martínez manifestó que, por el momento, se encuentran ocupados en la conformación de sus comités, afiliación y crecimiento del partido.

"Acción Nacional está concentrado en este momento en la renovación de sus dirigencias municipales que ya iniciamos, que se llevaron a cabo en calma este fin de semana. El próximo fin de semana tendremos otras 20 renovaciones de comités directivos municipales y también del Consejo Estatal. Y estaremos preparándonos para nuestra elección estatal, que va a ser el 19 de octubre, donde vamos a renovar el Consejo Estatal", indicó Carlos Quintana Martínez.