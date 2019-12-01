PRD Michoacán se fortalece en Apatzingán rumbo a 2027

PRD Michoacán se fortalece en Apatzingán rumbo a 2027
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 11:39:57
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Morelia, Michoacán, a 23 de octubre de 2026.- El PRD Michoacán continúa su ruta de organización rumbo al proceso electoral de 2027. La presidenta estatal del partido, Verónica García Reyes, anunció que el próximo domingo 25 de octubre se realizará un encuentro regional en Apatzingán, con la participación de militantes, simpatizantes y liderazgos de 13 municipios de la región, para fortalecer la estructura partidista y la coordinación territorial, es decir, a representantes de La Huacana, Múgica, Parácuaro, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla, Chinicuila, Coalcomán, Apatzingán, Tancítaro, Tumbiscatío, Gabriel Zamora y Nuevo Urecho. El encuentro forma parte de las reuniones regionales que el partido realiza para escuchar a la ciudadanía y mantener el contacto con sus bases.

“El PRD Michoacán está listo para el proceso electoral de 2027. Estamos trabajando en el territorio, convocando a nuestra militancia y sumando esfuerzos para mantener un partido organizado y unido”, señaló la dirigente estatal.

Con esta reunión, el PRD Michoacán dará continuidad al trabajo con sus estructuras municipales y liderazgos regionales. “Estamos consolidando la participación de la militancia y construimos una ruta común rumbo a 2027, con organización territorial y unidad partidista como ejes de la preparación electoral”, concluyó.

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