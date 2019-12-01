PRD Michoacán No Tolera Infiltraciones: "Nadie por Encima de la Ley" Ante Casos Policiales. 

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 15:23:46

Morelia, Michoacán, a 24 de febrero de 2026.— Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán, aseguró que el PRD no tolerará ni encubrirá la participación de miembros de corporaciones policiales en gobiernos emanados del Sol Azteca que se involucren con grupos delictivos.

El dirigente perredista enfatizó la postura de su instituto político ante la reciente detención de policías municipales de Ecuandureo, administración emanada de Acción Nacional.

"Nadie por encima de la ley ni encubrir a nadie, tendrá que ser detenido", dijo en rueda de prensa.

El líder estatal subrayó que, independientemente del cargo que ostenten sea policía municipal, coordinador o director de seguridad pública, cualquier funcionario vinculado a la delincuencia organizada deberá enfrentar las consecuencias legales.

Respecto a la agresión armada contra la presidencia municipal de Jiquilpan, localidad gobernada por el PRD, reiteró que no fue un hecho violento contra el edil Gerardo Olloqui Estrada e indicó que en esa demarcación se encuentran laborando con normalidad