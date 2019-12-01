Posponen análisis de reforma sobre identidad de género en Querétaro para ampliar diálogo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 19:00:52

Querétaro, Qro., 20 de marzo de 2026.- Con la intención de garantizar el libre ejercicio del derecho a la personalidad, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia “bajó” del orden del día el análisis, discusión y en su caso aprobación la iniciativa de ley que reforma el Código Civil del Estado de Querétaro referente a la identidad de género.

Guillermo Vega Guerrero, presidente de la comisión en mención, refirió que algunas asociaciones de corte conservador han manifestado inquietudes sobre el alcance de la iniciativa, pero reiteró que el análisis se mantiene en el marco constitucional.

“El Estado debe garantizar a los individuos el libre ejercicio de su personalidad y no imponerles definiciones de género ni condicionamientos políticos o religiosos”.

Explicó que uno de los puntos más discutidos es la posible inclusión de menores de edad en el alcance de la reforma.

“El hecho de incluir menores volvería muy compleja la iniciativa, porque varios legisladores de distintos partidos no están de acuerdo. Tendría que establecerse la mayoría de edad como requisito para ejercer este trámite de manera libre y personal”.

Reconoció que la iniciativa lleva más de un año en la comisión, pero hasta ahora se han intensificado los acercamientos con asociaciones y colectivos.

“No había una presión mayúscula. Ahora los promotores, especialmente diputados de Morena, han solicitado de manera contundente que avancemos en este tema. Es momento de atenderlo”.

Subrayó que el análisis se realiza bajo una perspectiva constitucional y de derechos humanos, y que el objetivo es evitar bloqueos o conflictos. “No queremos que la reforma tome por sorpresa a nadie.

Hay dudas e incógnitas que resolveremos muy pronto, pero no hay mayores obstáculos”.

“Resolver este asunto implica garantizar derechos fundamentales. Queremos que nadie quede fuera del proceso y que las modificaciones se hagan con claridad”.

Reconoció que, al enlistar la iniciativa en el orden del día, algunas organizaciones solicitaron garantía de audiencia, lo que derivó en un impase para abrir espacios de diálogo. Asimismo, diputados de distintos grupos parlamentarios pidieron conocer el dictamen y sus efectos antes de llevarlo al pleno.

Explicó que entre las preocupaciones expresadas por los órganos administrativos del estado se encuentra el impacto que tendría la reforma en los 18 registros civiles, que tendrían que ajustar procedimientos, formatos y responsabilidades.

“No queremos que la reforma tome por sorpresa a nadie ni genere conflictos entre solicitantes y autoridades”.

La comisión continuará con reuniones en los próximos días para escuchar a los distintos sectores y construir un dictamen que contemple tanto la perspectiva de derechos humanos como los ajustes administrativos necesarios.