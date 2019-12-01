Por no cumplir la ley del uso de la pirotecnia funcionarios serían sancionados e incluso perderían el cargo: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 12:45:16

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre de 2025.- El diputado Juan Carlos Barragán advirtió que los ayuntamientos están incumpliendo la ley que regula el uso y la venta de pirotecnia, reforma ya aprobada por el Congreso del Estado y que tenía como objetivo prevenir accidentes y proteger a la población.

Barragán señaló que, pese a que la norma obliga a los municipios a regular, supervisar y ordenar la comercialización de pirotecnia, vemos puestos sin control, que ponen en riesgo la vida de las familias.

“La implementación está en la cancha de los ayuntamientos. No se trata de afectar tradiciones, sino de evitar accidentes que pueden costar vidas y de reducir los impactos negativos en personas enfermas, con autismo, adultos mayores, niñas, niños y animales de compañía”, señaló el legislador.

Frente al evidente incumplimiento, Barragán anunció que presentará un nuevo proyecto para que los ayuntamientos y los funcionarios responsables que no apliquen la ley sean sancionados, y advirtió que estas sanciones podrían llegar incluso a la pérdida del cargo, por tratarse de una omisión que pone en riesgo a la ciudadanía.

El diputado lamentó que, mientras la norma fue creada para proteger a las familias, la falta de acción municipal haya permitido que la venta de pirotecnia se dispare justo en la temporada más peligrosa del año.

“La seguridad de la gente no puede depender de la voluntad política de un presidente municipal. La ley es clara y tiene que cumplirse”, afirmó.

Finalmente, Barragán hizo un llamado urgente a los municipios a actuar con responsabilidad, retirar los puestos irregulares, supervisar la venta autorizada y garantizar que las celebraciones decembrinas no terminen en tragedias.