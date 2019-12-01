Por motivos de agenda internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum no asistirá a la inauguración del teleférico de Uruapan: Raúl Zepeda

Morelia, Michoacán, 13 de abril de 2026.- Por motivos de agenda internacional la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no acudirá a la inauguración del teleférico de Uruapan el próximo sábado, confirmó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

El responsable de la política interna estatal explicó que, debido a compromisos de agenda, la mandataria federal no podrá estar presente en la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte; no obstante, señaló que ya fueron giradas las invitaciones correspondientes y se revisa de manera puntual la representación oficial que acompañará este acto.

Raúl Zepeda subrayó que, más allá de la ausencia de la titular del Ejecutivo federal, el Gobierno de Michoacán tiene todo listo para que la inauguración se lleve a cabo en tiempo y forma, al tratarse de una obra estratégica que transformará la movilidad de miles de familias uruapenses y consolidará una nueva etapa en la infraestructura urbana del estado.

Añadió que se implementará una logística especial de atención y orden para garantizar que el evento transcurra sin contratiempos, permitiendo que desde el sábado las y los usuarios puedan utilizar el sistema con seguridad, acompañamiento y un servicio eficiente desde el primer día.