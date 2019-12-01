Por el desabasto y negligencia de Morena, México vuelve a enfrentar el sarampión: PRI

Por el desabasto y negligencia de Morena, México vuelve a enfrentar el sarampión: PRI
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 10:16:32
Ciudad de México, a 16 de febrero 2026.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezado por su Presidente, Alejandro Moreno, aseguró que el desabasto criminal del gobierno de Morena provocó que el sarampión, una enfermedad erradicada en México, regresara, poniendo en riesgo la salud y la vida de las y los mexicanos.

“Son un desastre para gobernar”, afirmó el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), al señalar que desde que Morena llegó al gobierno hay menos vacunas y más niños enfermos.

En un video publicado en sus redes sociales, el PRI destacó que durante el gobierno de Morena tres de cada 10 niños se han quedado sin su vacuna contra el sarampión.

Por eso, en su mensaje, mientras aparece una figura de Pinocho aparentemente con los síntomas del padecimiento, el CEN del instituto político sostuvo que “el sarampión no miente; Morena sí”.

Enseguida, en el video aparece el Presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno, quien asevera que los de Morena son un desastre para gobernar y buenísimos para hacerse “weyes”.

El dirigente nacional del tricolor pregunta: “¿Ahora de quién es la culpa?”, dada la costumbre de Morena de responsabilizar a los demás de lo que ocurre en México.

Por ello, advierte que “Morena es un peligro para tus hijos y tu familia”.
El Presidente Alejandro Moreno destacó que el sarampión hoy vuelve a poner en riesgo millones de vidas.

Y es que, agregó en una publicación en sus redes sociales, el desabasto criminal de Morena dejó sin vacunas a hospitales y centros de salud. “Hoy las familias pagan su incompetencia”, expresó.

Recordó que con los gobiernos del PRI sí se vacunaba. “Con el PRI sí había prevención y responsabilidad”, dijo.

