Por desorden, Morelia pasó de ser una ciudad sin problemas de agua a la escasez del vital líquido: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, 09 de agosto de 2025.- La mala planeación del desarrollo de la ciudad y de los nuevos asentamientos, así como la falta de mantenimiento a la infraestructura hídrica por parte de la autoridad municipal, ha provocado que cada día más morelianos padezcan de escasez de agua en sus colonias, lamentó el dirigente estatal del PRI y diputado local, Memo Valencia, al hacer entrega de tinacos para el almacenamiento de este líquido a habitantes de la capital michoacana.

“Morelia pues tiene una gran cantidad de manantiales, tiene una gran cantidad de recurso hídrico a poca profundidad, pero ha habido un desarrollo mal planeado. Y a diestra y siniestra se han dado permisos de desarrollar fraccionamientos sin la planeación debida. No ha habido un cuidado de nuestros recursos naturales. Se construyen más fraccionamientos y no se cuidan nuestros manantiales”, advirtió.

Insistió que un problema que tampoco se ha atendido es la tala del bosque en el sur de Morelia, el cual permitía la captación del agua para la posterior distribución y uso de los habitantes, aunado al acuaférico.

“No han conservado un bosque aquí al sur de la ciudad que nos permitía que Morelia no tuviera problemas de agua. Han talado, toda la sierra sur de Morelia se ha pasado a hacer, en el mejor de los casos, aguacate, porque ya hoy está totalmente talada. Esto lleva a que haya problemas de la ciudad y si a esto le suman el acuaférico, que muchos lo presumen, pero en realidad lo que hace es robarles agua a muchas colonias para llevarlas a otras, Morelia tiene graves problemas de agua”, mencionó.

Durante la entrega de los tinacos, la regidora por Morelia, Edna Martínez Nambo reconoció el esfuerzo del dirigente y diputado local para apoyar las causas sociales a pesar de que es complicado ser oposición en la capital michoacana y en el estado.

Agregó que es lamentable la situación de escasez de agua que padecen diversas colonias de Morelia.

“Vivimos en una ciudad que tiene graves problemas de agua y el tener almacenada este vital líquido, pues favorece a las familias y obviamente favorece también a la economía de las familias, porque no todo el mundo tiene el recurso para poder adquirirlos”, afirmó.

Por su parte, Carolina Tomas Flores, aseguró que desde el PRI municipal de Morelia que encabeza su principal encomienda es retomar las causas que hicieron al Revolucionario Institucional, el mejor partido de México.

“Desde el inicio de esta dirigencia hemos caminado de la mano de ustedes, hemos visitado sus casas, hemos escuchado a sus vecinos y sus necesidades, tenemos la encomienda de retomar las causas que han hecho al PRI el mejor partido de México, apoyando a ustedes y esta gestión del diputado Memo Valencia es un apoyo directo a la economía de ustedes”, reconoció.

Estuvieron presentes la secretaria general, Yadira Guerrero Huerta; Edna Martínez Nambo, regidora del PRI en Morelia y secretaria técnica del Consejo Político Estatal; Arturo Gamboa, secretario de Organización; la secretaria de Finanzas, Berenice Álvarez; Fernando Gómez Dorazco, secretario general del PRI Morelia y Manuel Aranda, secretario de Acción Electoral del Comité Municipal.