Por concluir la adecuación de espacios para las nuevas Salas Regionales del Poder Judicial de Michoacán 

Morelia, Michoacán, a 4 de septiembre de 2025.- Para ofrecer instalaciones bien distribuidas, funcionales y de fácil acceso para todos los usuarios a partir del próximo 15 de septiembre, el Consejo del Poder Judicial continúa con la adecuación de espacios rentados en donde se ubicarán las Salas Colegiadas Civiles y las Salas Unitarias Penales en las siete regiones judiciales del Estado.

Se trata de los trabajos de pintura, de división de oficinas, instalaciones eléctricas y limpieza, por mencionar algunos, así como la atención de los requerimientos para dotar de todo el equipo tecnológico y mobiliario necesario para el funcionamiento de todas las Salas.

Para conocimiento de la ciudadanía, se informan las direcciones de las Salas en que magistradas y magistrados atenderán los asuntos en segunda instancia: Región Apatzingán, calle Juan N. Álvarez #4, Colonia Morelos; Región La Piedad, Bulevar Lázaro Cárdenas #2610, Colonia Jardines del Cerro Grande; Región Lázaro Cárdenas, calle Juan Álvarez #68, Colonia Centro; Región Morelia, Calzada La Huerta #400, Colonia Nueva Valladolid; Región Uruapan, calle Cupatitzio #42, Colonia Centro; Región Zamora, Prolongación Río Pánuco #1117, Fraccionamiento Río Nuevo; Región Zitácuaro, calle Cuauhtémoc Oriente #19, Colonia Centro.

Cabe mencionar que el Tribunal de Disciplina Judicial se ubicará en las instalaciones del Palacio de Justicia del Centro Histórico, Portal Allende #267, colonia Centro, mientras que el Órgano de Administración Judicial se localizará en las instalaciones del Palacio de Justicia José María Morelos, en Calzada La Huerta #400, Colonia Nueva Valladolid.

Este proceso ha sido conducido por el Consejo del Poder Judicial quien a través de instrucciones, lineamientos operativos y criterios técnicos necesarios, asegura que el nuevo esquema de distribución territorial se realice a fin de que responda de manera eficiente a las necesidades del servicio de impartición de justicia.

Todo este esfuerzo se realiza con el compromiso institucional de garantizar la entrega ordenada, transparente y que asegure la continuidad en el servicio del Poder Judicial de Michoacán.