¡Ponte al corriente! Anuncia Bedolla condonación de multas y recargos en trámites vehiculares por el Buen Fin

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 18:43:29

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2026.- En el marco de la temporada del Buen Fin, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció la puesta en marcha del programa "Ponte a Mano, Regularízate", el cual condona el 100 por ciento de multas y recargos en el pago del refrendo vehicular, el canje de placas, la renovación de licencias de conducir y los cambios de propietario.

Señaló que durante el periodo comprendido del 13 de noviembre al 15 de diciembre del presente año, los contribuyentes únicamente deberán cubrir el costo original del trámite correspondiente, quedando exentos de todos los adeudos acumulados durante el año 2025 y ejercicios anteriores.

Asimismo, los propietarios de vehículos que no realizaron el canje de placas en el año 2022 tendrán la oportunidad de regularizarse pagando únicamente el importe de la dotación de placas estipulado en la Ley de Ingresos 2026.

El mandatario estatal refirió que el objetivo central del programa es brindar las facilidades necesarias para que las y los ciudadanos cumplan con sus obligaciones de registro y control vehicular, obteniendo ahorros significativos mientras se ponen al corriente en su documentación.

Para este ejercicio fiscal, el costo estipulado para el pago del refrendo vehicular es de mil 256 pesos, mientras que la dotación de placas se mantendrá en 2 mil 260 pesos.

Para agilizar y facilitar el cumplimiento de estas contribuciones, el Gobierno del Estado habilitó la plataforma digital refrendodigital.michoacan.gob.mx/, en la cual se puede realizar el pago del refrendo de forma rápida y segura.

Asimismo, los contribuyentes que prefieran llevar a cabo sus trámites presencialmente podrán acudir a las distintas oficinas de rentas distribuidas a lo largo de todo el territorio estatal, donde únicamente se aceptan pagos con tarjeta.