Pone en marcha Julio César Conejo Alejos campaña de salud visual en Morelos en el DIF Municipal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 21:00:35

Morelos, Michoacán, a 14 de abril de 2026.- Con el firme compromiso de mejorar la calidad de vida de las y los habitantes del municipio, el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, puso en marcha una campaña de salud visual a través del DIF Municipal.

Esta jornada se lleva a cabo toda esta semana y hasta el 24 de abril próximo, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, acercando servicios accesibles y de calidad a la población que más lo necesita.

El alcalde reiteró que su administración mantiene como prioridad el bienestar de las familias de Morelos, impulsando acciones que contribuyan a la prevención y atención de la salud, especialmente en temas fundamentales como la visión.

“Estamos trabajando con responsabilidad y cercanía a la gente, generando programas que impacten positivamente en su día a día”, destacó.

Reiteró que su administración refrenda su compromiso de ser un Gobierno con causa y en movimiento, enfocado en atender las necesidades reales de la ciudadanía.