Pone en marcha Julio César Conejo Alejos campaña de salud visual en Morelos en el DIF Municipal

Pone en marcha Julio César Conejo Alejos campaña de salud visual en Morelos en el DIF Municipal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 21:00:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelos, Michoacán, a 14 de abril de 2026.- Con el firme compromiso de mejorar la calidad de vida de las y los habitantes del municipio, el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, puso en marcha una campaña de salud visual a través del DIF Municipal.

Esta jornada se lleva a cabo toda esta semana y hasta el 24 de abril próximo, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, acercando servicios accesibles y de calidad a la población que más lo necesita.

El alcalde reiteró que su administración mantiene como prioridad el bienestar de las familias de Morelos, impulsando acciones que contribuyan a la prevención y atención de la salud, especialmente en temas fundamentales como la visión.

“Estamos trabajando con responsabilidad y cercanía a la gente, generando programas que impacten positivamente en su día a día”, destacó.

Reiteró que su administración refrenda su compromiso de ser un Gobierno con causa y en movimiento, enfocado en atender las necesidades reales de la ciudadanía.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hombre pierde la vida tras ataque con arma de fuego en Uruapan; Guardia Civil detiene a sospechoso
Guardia Civil asegura 5 maletas con 65 kilos de sustancias ilícitas en la Autopista de Occidente
Fin de semana en Michoacán: 18 asesinatos; gobierno federal dice que solo fueron 7
Blindaje sobre ruedas: FGE Michoacán apuesta por fuerza táctica ante escenarios de alto riesgo
Más información de la categoria
Fin de semana en Michoacán: 18 asesinatos; gobierno federal dice que solo fueron 7
Blindaje sobre ruedas: FGE Michoacán apuesta por fuerza táctica ante escenarios de alto riesgo
Del Parque Nacional a la Huatápera: estos son los atractivos que conectará el teleférico de Uruapan
SCJN invalida delito de “ciberasedio” en Puebla por ambigüedad y refuerza la libertad de expresión
Comentarios