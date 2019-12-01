Pone Alma Mireya González en marcha la nueva caseta de seguridad en el basurero municipal de Quiroga

Pone Alma Mireya González en marcha la nueva caseta de seguridad en el basurero municipal de Quiroga
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 17:10:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Quiroga, Michoacán, a 10 de enero 2026. – Este día se puso en marcha la caseta de seguridad en el basurero municipal de Quiroga, un punto clave para ordenar el acceso, regular el manejo de los residuos y garantizar que el ingreso fuera exclusivo para las y los habitantes del municipio, evitando así el desorden que por años se había presentado en las plataformas.

 

Así lo expresó la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, durante el arranque, donde destacó que esta acción era urgente, pues el espacio estaba en riesgo de ser clausurado debido al desborde de basura, situación que comprometía seriamente la continuidad del servicio.

 

 “Esta es una noticia importante, ya que este lugar estaba en condiciones de ser clausurado por el desborde de la basura. Hoy lo hemos dejado con las condiciones necesarias para continuar brindando el servicio. Era urgente que pudiéramos instalar una caseta, donde estará un vigilante al pendiente de quiénes pueden venir a tirar la basura, exclusivamente del Ayuntamiento de Quiroga,” señaló.

 

Asimismo, confirmó que, a partir de este día, se estableció un horario oficial de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche, además de un esquema de multas para quienes incumplieran las disposiciones, buscando reforzar el orden y asegurar el uso correcto del espacio.

 

 “Tendremos un control adecuado para poder brindar el mejor servicio a cada una y cada uno de los quiroguenses. Me da mucho gusto que, a partir de hoy, ya contemos con estas instalaciones”, finalizó la edil.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Muere un individuo tras ser arrollado por el tren en Yurécuaro, Michoacán
“Están disparando contra mi hermano”: Memo Valencia alerta de balacera contra su hermano René en la zona lacustre de Michoacán
Suman tres policías muertos por emboscada en Zamora, Michoacán; un auto asegurado, sin rastro de los atacantes
Fiscalía de Guanajuato esclarece más de 20 homicidios y logra 34 detenciones durante diligencias de fin de año
Más información de la categoria
“Están disparando contra mi hermano”: Memo Valencia alerta de balacera contra su hermano René en la zona lacustre de Michoacán
Suman tres policías muertos por emboscada en Zamora, Michoacán; un auto asegurado, sin rastro de los atacantes
Ataque con drones sacude El Salitre de Estopila: explosivos dañan viviendas y dejan a joven gravemente herido en la Costa Sierra de Michoacán
Secretaria particular de Carlos Manzo y Grecia Quiroz niega detención; habría sido citada a declarar
Comentarios