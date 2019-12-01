Pone Alma Mireya González en marcha la nueva caseta de seguridad en el basurero municipal de Quiroga

Quiroga, Michoacán, a 10 de enero 2026. – Este día se puso en marcha la caseta de seguridad en el basurero municipal de Quiroga, un punto clave para ordenar el acceso, regular el manejo de los residuos y garantizar que el ingreso fuera exclusivo para las y los habitantes del municipio, evitando así el desorden que por años se había presentado en las plataformas.

Así lo expresó la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, durante el arranque, donde destacó que esta acción era urgente, pues el espacio estaba en riesgo de ser clausurado debido al desborde de basura, situación que comprometía seriamente la continuidad del servicio.

“Esta es una noticia importante, ya que este lugar estaba en condiciones de ser clausurado por el desborde de la basura. Hoy lo hemos dejado con las condiciones necesarias para continuar brindando el servicio. Era urgente que pudiéramos instalar una caseta, donde estará un vigilante al pendiente de quiénes pueden venir a tirar la basura, exclusivamente del Ayuntamiento de Quiroga,” señaló.

Asimismo, confirmó que, a partir de este día, se estableció un horario oficial de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche, además de un esquema de multas para quienes incumplieran las disposiciones, buscando reforzar el orden y asegurar el uso correcto del espacio.

“Tendremos un control adecuado para poder brindar el mejor servicio a cada una y cada uno de los quiroguenses. Me da mucho gusto que, a partir de hoy, ya contemos con estas instalaciones”, finalizó la edil.