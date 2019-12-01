Poncho Chávez presenta iniciativa para que las leyes sean más claras, accesibles e incluyentes

Poncho Chávez presenta iniciativa para que las leyes sean más claras, accesibles e incluyentes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 13:14:34
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Morelia, Michoacán, a 1 de octubre de 2026.- El diputado local Alfonso “Poncho” Chávez presentó una iniciativa para que las leyes y decretos aprobados por el Congreso del Estado cuenten con explicaciones en lenguaje claro, accesible e incluyente, con el objetivo de facilitar su comprensión por parte de la ciudadanía.

Durante su exposición, señaló que hablar de una reforma legislativa no debe significar únicamente hablar de artículos, fracciones o procedimientos, sino de las personas, pues detrás de cada ley hay ciudadanas, ciudadanos, familias, comunidades, productores, trabajadores, niñas, niños y personas adultas mayores que tienen derecho a conocerla.

Chávez destacó que, aunque el lenguaje técnico es necesario para garantizar precisión jurídica, eso no debe impedir que la ciudadanía entienda el contenido de una norma, especialmente cuando modifica derechos, obligaciones, trámites o responsabilidades.

La iniciativa plantea que, junto con el contenido jurídico de una ley o decreto, exista una explicación en lenguaje claro sobre sus principales alcances, además de que esta información pueda llegar a comunidades indígenas mediante síntesis en sus lenguas originarias, como una forma de inclusión y acceso real a la información.

Finalmente, el legislador afirmó que esta propuesta fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y la cultura de legalidad, al pasar de una lógica de “publicar para informar” a una de “explicar para que la ciudadanía comprenda”; “legislar también es comunicar y comunicar con claridad es una forma de respetar a la ciudadanía”, subrayó.

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