Policías de Querétaro logran histórica participación con 65 medallas en Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 07:41:11
Querétaro, Querétaro, 3 de noviembre del 2025.- Policías Estatales de Querétaro destacaron en la XII edición de los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos 2025, celebrados en San Luis Potosí, al conseguir un récord histórico de 65 medallas.

De estas preseas, 25 correspondieron a competencias de tiro policial, tanto en pruebas individuales como por equipos, mientras que 40 se obtuvieron en disciplinas como ciclismo, judo, jiujitsu, box, powerlifting, atletismo, natación y taekwondo.

La delegación queretana, integrada por 25 policías estatales, volvió a poner en alto el nombre de Querétaro y de su corporación, en un evento que reunió a atletas de 16 países y que contó con 33 disciplinas deportivas.

Con este resultado, se superó ampliamente su participación anterior, al pasar de 32 medallas en 2024 a 65 en 2025, consolidándose como una de las delegaciones más destacadas.

