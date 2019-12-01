Policía Morelia refuerza seguridad en tenencias para garantizar actividades escolares con normalidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 19:43:22

Morelia, Michoacán, a 26 de febrero de 2026.- Con la finalidad de garantizar condiciones de seguridad para la ciudadanía, Policía Morelia ha reforzado su presencia en las 14 tenencias del municipio, priorizando entornos seguros para el desarrollo normal de las actividades escolares.

Sobre el particular se informó que desde el pasado domingo, la corporación mantiene un operativo permanente en los accesos a la ciudad, con acciones estratégicas de vigilancia y prevención que permiten fortalecer la tranquilidad en Morelia.

Estas labores se realizan en estrecha coordinación con los tres órdenes de gobierno, sumando capacidades institucionales para preservar la paz y el orden público.

Policía Morelia reitera que la seguridad es una tarea permanente y compartida, y que se mantiene firme en su compromiso de velar por la seguridad de la ciudadanía.

Nadie es más fuerte que el Estado Mexicano.

Para reportes o apoyo, comunícate vía telefónica o WhatsApp a la línea de contacto ciudadano: 443 113 5000.