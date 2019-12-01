Podría volverse a inundar Querétaro: Pío X Salgado 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 18:19:05
Querétaro, Querétaro, a 27 de agosto de 2025.- El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado de Querétaro (SDUOP), José Pío X Salgado Tovar reconoció que si vuelve a llover en la misma cantidad que el pasado viernes volvería a haber inundaciones, ya que no se tiene la infraestructura para captar el agua que cayó en la zona metropolitana.

"Si fuera un fenómeno idéntico a lo que sucedió el pasado viernes, sí. No hay ninguna infraestructura en ningún lugar que dé control para ese volumen de agua", dijo.

Explicó que el cárcamo ubicado en Paseo 5 de Febrero y avenida Revolución está en rehabilitación, por lo que actualmente solo puede almacenar el 10 por ciento de su capacidad, que es de 20 mil metros cúbicos, es decir 20 millones de litros.

"Se coló el lunes ya la estructura, estamos ya con los equipos, están arriba, ya en dos semanas operarían, pero ya los equipos están adentro".

