Podría llegar QroBús a comunidades de El Marqués 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 17:54:51

Querétaro, Querétaro, a 21 de enero de 2026.- El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo David Cuanalo Santos, dio a conocer que se trabaja para poder llevar el sistema de transporte público QroBús a la comunidad de Tierra Blanca, en el municipio de El Marqués, aunque aún se tienen que resolver cuestiones técnicas.

Explicó que existe la necesidad de llevar el transporte técnico a las comunidades de El Marqués, con lo que se ampliaría la cobertura en dicha región de la zona metropolitana de Querétaro.

“Está en estudio la posibilidad de integrar el sistema de transporte a comunidades como Tierra Blanca; hay disposición para avanzar, pero aún tenemos limitantes de infraestructura que se deben atender”, dijo.

Aseguró que el análisis técnico ya se realizó, y se realiza el proyecto para determinar los ajustes necesarios para implantación e inserción del sistema QroBús en dicha región.

Reconoció que de tiene que cumplir con adecuaciones en infraestructura, y se debe garantizar la operación del servicio para brindar al usuario seguridad y eficiencia.

“Estamos trabajando en consolidar el sistema, evaluar cuáles rutas deben reforzarse y cómo seguir integrando el transporte suburbano con el urbano”, explicó.