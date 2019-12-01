Podría esperar hasta febrero la reforma para la revocación de mandato: Ricardo Monreal

Podría esperar hasta febrero la reforma para la revocación de mandato: Ricardo Monreal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 22:14:33
Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2025.-  El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, indicó que la reforma para empatar la consulta de revocación de mandato con las elecciones del 2027, será sometida una gran discusión, por lo que podría salir a finales de este año o hasta el periodo ordinario de febrero.

“Puede salir a final del año la iniciativa presentada por el diputado Ramírez Cuellar o puede esperarse hasta el periodo ordinario, segundo periodo, que inicia el primero de febrero, pero no nos vamos a precipitar. Como ayer lo dije, vamos a esperar que haya una discusión más amplia y que la sociedad sepa de lo que se trate de la revocación de mandato”, expresó.

Asimismo, Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada morenista, que fue quien propuso la iniciativa, aseguró que la reforma “va, porque va”, además de que dijo que espera que sea aprobada antes de que finalice el actual periodo de sesiones en diciembre.

 “Vamos a ver el plan que tiene el diputado Leonel Godoy, pero de que va la reforma, va. Queremos encontrar los puntos de coincidencia con el resto de los grupos parlamentarios. A mí me gustaría mucho que fuera en este periodo”, aseveró.

 

