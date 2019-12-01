Poder Judicial emite convocatorias para Diplomado en Justicia Integral para Adolescentes y Diplomado en Medios Alternos para Notarios

Morelia, Michoacán, 9 de noviembre de 2026.- El Poder Judicial de Michoacán emitió una nueva convocatoria para personas juzgadoras de primera instancia en materia penal, personal judicial y operadores jurídicos externos a participar en la segunda edición del Diplomado de Especialización y Certificación Judicial en Materia de Justicia Integral para Adolescentes.

El programa, desde su primer edición, tiene como objetivo fortalecer la preparación especializada de quienes intervienen en ese Sistema, mediante herramientas y conocimientos sobre sus fundamentos jurídicos, procesales y convencionales, con énfasis en el interés superior de la niñez y el enfoque socioeducativo que orientan este modelo de justicia.

La convocatoria contempla un máximo de 70 espacios para personal del Poder Judicial de Michoacán y de instituciones como la Fiscalía General del Estado, el Instituto de la Defensoría Pública, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Michoacán, la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Centro de Justicia Cívica de la Secretaría de Seguridad Pública y la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes del Sistema Penitenciario.

El diplomado tendrá una duración de 130 horas, distribuidas en 10 módulos bajo una modalidad híbrida. Los primeros 4 se impartirán de manera virtual y los 6 restantes de forma presencial, con contenidos que abarcan desde el desarrollo y la psicología del adolescente, el marco jurídico del sistema y la argumentación judicial, hasta las etapas del proceso penal, la ejecución de medidas de sanción y la evaluación práctica de competencias jurisdiccionales.

El registro está abierto del 9 al 13 de noviembre de 2026, a través del Portal de Alumnos de la Escuela Estatal de Formación Judicial https://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/micrositios/EEFJ/CampusVirtual.aspx las actividades iniciarán el 11 de diciembre de 2026 y concluirán el 3 de abril de 2027.

De manera adicional, se emitió una convocatoria al Diplomado en Medios Alternos de Solución de Conflictos para Notarias y Notarios Públicos del Estado, con un cupo limitado a 30 participantes. El programa tendrá una duración de 120 horas, se desarrollará en modalidad virtual del 24 de noviembre de 2026 al 19 de enero de 2027 y busca fortalecer las competencias jurídicas y prácticas para la aplicación de estos mecanismos en el ámbito notarial.

Con estas convocatorias, que se pueden consultar en www.poderjudicialdemichoacan.gob.mx, el Poder Judicial de Michoacán fortalece sus acciones de profesionalización y especialización dirigidas tanto al personal judicial y operadores jurídicos como a quienes ejercen la función notarial, con el propósito de mejorar sus competencias y contribuir al fortalecimiento del acceso a la justicia en la entidad.