Poder Judicial de Michoacán suspende plazos procesales ante inseguridad
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 21:44:30
Morelia, Michoacán, a 22 de febrero de 2026.- El Poder Judicial de Michoacán anunció la suspensión de los plazos y términos procesales, medida que entrará en vigor a partir de este lunes 23 de febrero y se reanudará hasta el martes 24 de febrero de 2026.

Esta decisión, comunicada oficialmente a la comunidad jurídica del estado, se toma como una acción preventiva ante la compleja situación de seguridad que atraviesa la región, reflejada en los recientes bloqueos y actos de violencia reportados.

Si bien los plazos ordinarios quedan en pausa, el aviso subraya que las actividades judiciales no se detendrán por completo. Para atender asuntos de carácter urgente o aquellos que no admitan dilación, se mantendrán activas las plataformas virtuales destinadas al desahogo de audiencias.

El personal del Poder Judicial permanecerá disponible para cumplir con las tareas y directrices emitidas por los titulares de cada oficina durante este periodo de suspensión de términos.

