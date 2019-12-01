Poder Judicial de Michoacán recupera la confianza ciudadana, revela el INEGI: Hugo Gama Coria

Morelia, Michoacán, 01 de octubre de 2026.- El Poder Judicial de Michoacán recupera la confianza ciudadana, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del INEGI, que muestran un incremento de 7.7 puntos porcentuales en la confianza hacia las juezas y jueces de la entidad en el último año.



El magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, dio a conocer la información durante su participación en la presentación del Primer Informe de Actividades del Tribunal de Disciplina Judicial, al destacar que la encuesta publicada el pasado 10 de septiembre recoge el sentir de las personas este año y muestra resultados positivos para el nuevo modelo institucional.



De acuerdo con la ENVIPE 2026, el 60.1 por ciento de la población en Michoacán tiene confianza en las juezas y jueces, frente al 52.4 por ciento registrado en 2025, lo que representa un incremento de 7.7 puntos porcentuales. Con este resultado, el estado se encuentra por encima de la media nacional, que se ubica en 58.3 por ciento.



El segundo indicador muestra una tendencia igualmente positiva, la percepción de corrupción entre juezas y jueces disminuyó 7.7 puntos porcentuales, al pasar de 71 por ciento en 2025 a 63.3 por ciento este año. Con ello, Michoacán se encuentra por debajo de la media nacional, que fue de 65.8 por ciento.



Gama Coria destacó que no se trata solamente de una variación en las cifras, ya que el propio INEGI señala que en ambos indicadores existe un cambio estadísticamente significativo, afirmando que “estas cifras nos están diciendo que la Reforma al Poder Judicial en Michoacán sí funcionó; abrió una nueva etapa institucional”.



El magistrado presidente señaló que estos datos son reflejo del trabajo diario de magistradas y magistrados, juezas y jueces, del personal en su conjunto, de quienes integran el Órgano de Administración y del Tribunal de Disciplina Judicial, en una tarea compartida para recuperar la confianza de las y los michoacanos. Enfatizó que la confianza se construye todos los días, con cada resolución, cada audiencia y cada atención que recibe una persona en los tribunales, por lo que llamó a continuar trabajando para consolidar una justicia completa: más cercana, más eficiente y más profesional.