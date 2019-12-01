Poder Judicial de Michoacán inicia capacitación para ser declarado Espacio Seguro de Libre de Violencia

Morelia, Michoacán, 27 de febrero de 2026.- El Poder Judicial de Michoacán lleva a cabo la capacitación institucional que le permitirá gestionar la declaratoria como Espacio Seguro libre de violencia por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres del Estado, reafirmando así su compromiso con la igualdad sustantiva, la prevención de la violencia y la construcción de entornos laborales libres de discriminación.

En este proceso formativo participa personal de áreas jurisdiccionales y administrativas, tanto de manera presencial como vía remota, lo que fortalece una visión integral y transversal al interior de la institución. La capacitación contempla herramientas teóricas y prácticas orientadas a identificar, prevenir y atender conductas que vulneren la dignidad de las personas, promoviendo una cultura organizacional basada en el respeto, la inclusión y la corresponsabilidad.

Esta semana inició el primer grupo de capacitación, programado los días 25, 26 y 27 de febrero, así como el 2 de marzo con más de 100 participantes; el segundo grupo recibirá el curso del 3 al 6 de marzo.

La incorporación de la perspectiva de género en el quehacer judicial resulta fundamental para eliminar sesgos, estereotipos y desigualdades estructurales que históricamente han limitado el acceso pleno a la justicia.

Este enfoque permite dictar resoluciones que reconocen las asimetrías de poder, protegen de manera efectiva a grupos en situación de vulnerabilidad y contribuyen a erradicar la violencia de género, superando la falsa neutralidad del derecho y garantizando una igualdad sustantiva.

Con estas acciones, el Poder Judicial de Michoacán consolida su compromiso de fortalecer sus capacidades institucionales y de avanzar hacia una justicia más cercana, sensible y humana, en la que todas las personas encuentren condiciones reales de seguridad, respeto y acceso efectivo a sus derechos.

