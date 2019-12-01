Poder Judicial de Michoacán impulsa revisión del catálogo de delitos y certificación en justicia penal para adolescentes

Morelia, Michoacán, 5 de diciembre de 2025.- "Tenemos clara nuestra responsabilidad constitucional y con la sociedad; en materia penal hay compromiso para que la impunidad vaya a la baja", afirmó el magistrado Hugo Gama Coria, presidente del Poder Judicial de Michoacán, durante la Inauguración del Foro “Transforma tu Fiscalía” de la Región Morelia con instituciones intervinientes en el Sistema de Justicia Penal.

Destacó que en un diálogo sostenido con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el fiscal Carlos Torres Piña, se acordó realizar una mesa de trabajo conjunta entre el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado para revisar el catálogo de delitos contenidos en el Código Penal y, en caso de ser necesario ampliarlo, presentar las propuestas de reforma al Congreso del Estado.

El magistrado presidente compartió algunos indicadores del Sistema de Justicia Penal Oral: en lo que va del año han ingresado 8,233 cuadernos de antecedentes y han concluido 7,944; a la par, se han iniciado 1,900 causas penales y se han concluido 2,307. Las juezas y los jueces han presidido 21,893 audiencias orales en las 8 regiones del estado: Morelia, Uruapan, Zamora, Zitácuaro, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Sahuayo y La Piedad.

Del sistema de justicia penal para adolescentes, refirió que se han iniciado 59 asuntos y se han concluido 53; en este tema compartió que actualmente son 4 personas juzgadoras quienes tienen la certificación, por lo que el día de ayer, el Órgano de Administración Judicial aprobó iniciar un proceso de certificación con un diplomado en el que estarán participando todas las magistradas, magistrados, juezas y jueces en materia penal.

A la par, extendió una invitación a la Fiscalía General del Estado para que fiscales y ministerios públicos participen en este esfuerzo de certificación, así como a personal del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), además aprovechó para agradecer a la secretaria ejecutiva Daniela de los Santos Torres por dar acompañamiento para la construcción de esta certificación.

Ante la presencia de integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, los magistrados José Alfredo Flores Vargas (quien lo preside) y Luis Felipe Quintero Valois, así como la magistrada Paula Edith Espinosa Barrientos, Gama Coria reiteró el compromiso del Órgano de Administración Judicial, del Tribunal de Disciplina Judicial, del Supremo Tribunal de Justicia, de los Juzgados, y en general, de todas las personas servidoras públicas que integran la institución,

para continuar trabajando con mucha responsabilidad, “ustedes son testigos de la atención que se ha venido dando a los asuntos en los últimos tres meses, desde que iniciamos esta administración del nuevo Poder Judicial, y seguiremos por ese mismo camino para consolidarlo”.