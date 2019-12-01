Poder Judicial de Michoacán, cuarto lugar nacional en publicación de sentencias y segundo en materia civil, según censo del INEGI

Morelia, Michoacán, 4 de noviembre de 2026.- El Poder Judicial de Michoacán se posiciona en el cuarto lugar nacional en sentencias emitidas publicadas, con un total de 47 mil 660 durante 2025, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2026, dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Esta cifra representa el 7.2 por ciento de las 664 mil 862 sentencias publicadas por los poderes judiciales estatales del país, lo que coloca a Michoacán como una de las entidades con mayor efectividad procesal en materia de sentencias.

El resultado más destacado de este Censo corresponde a la materia civil, en la que Michoacán ocupa el segundo lugar nacional con 27 mil 539 sentencias publicadas, solo por debajo del Estado de México, que registró 36 mil 434. La entidad se sitúa por encima de otros estados como Guanajuato, con 24 mil 40 sentencias, y Jalisco, con 14 mil 379, lo que refleja el volumen de atención jurisdiccional en esta materia.

Al respecto, el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, destacó la importancia de estos resultados como indicadores del trabajo que se desarrolla en los órganos jurisdiccionales y de la capacidad institucional para atender y resolver los asuntos que demanda la ciudadanía. Las cifras del Censo permiten dimensionar el desempeño de cada entidad y establecer referentes nacionales sobre la impartición de justicia.

Otro de los indicadores corresponde al Sistema Penal Tradicional para personas adultas y al sistema mixto para adolescentes, en los que Michoacán reportó el ingreso de 990 expedientes, lo que representó el 73.6 por ciento del total nacional ingresados en dicho sistema. Este dato forma parte de los registros que permiten conocer el comportamiento de los asuntos que permanecen bajo estos modelos procesales y los retos que representa su atención, particularmente en la revisión y conclusión de casos de años anteriores.

Estos resultados se suman a los dados a conocer por el INEGI en septiembre pasado, mediante la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, que reportó un incremento de 7.7 puntos porcentuales en la confianza de la población michoacana hacia las juezas y los jueces de la entidad, al pasar de 52.4 por ciento en 2025 a 60.1 por ciento en 2026, cifra superior a la media nacional de 58.3 por ciento. De esta manera, el Poder Judicial de Michoacán registra resultados positivos tanto en productividad jurisdiccional como en percepción ciudadana sobre la impartición de justicia.