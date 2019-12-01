Poder Judicial de Michoacán concluye cuatro procesos de licitación con máxima transparencia

Morelia, Michoacán, 12 de diciembre de 2025. Comprometido con la transparencia, la rendición de cuentas y el uso adecuado de los recursos públicos, el Poder Judicial de Michoacán concluyó cuatro procesos de licitación correspondientes a la contratación de servicios de limpieza, seguridad, fotocopiado y suministro de vales de despensa mediante tarjetas electrónicas.

En seguimiento a las cuatro licitaciones públicas emitidas en días pasados, se llevaron a cabo los tres actos que integran cada procedimiento: la junta de aclaraciones para responder dudas de las personas participantes, la presentación y apertura de las proposiciones y, finalmente, la notificación de los fallos realizada este 11 de diciembre.

En cumplimiento del Programa de Austeridad y Racionalidad Presupuestal emitido por el Órgano de Administración Judicial, el cual dispone la transmisión en vivo de todas las licitaciones públicas para garantizar el principio de máxima publicidad, cada acto fue público y se difundió en tiempo real a través del canal institucional de YouTube, lo que refuerza el compromiso con el manejo responsable del presupuesto y la apertura al escrutinio ciudadano.

Las actas de los fallos, así como toda la información relacionada con los procedimientos, se encuentra disponible para consulta en el portal web institucional www.poderjudicialmichoacan.gob.mx reiterando que para la institución es prioridad brindar certeza y confianza en cada ejercicio de licitación