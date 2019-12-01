Poder Judicial de Michoacán analiza oportunidades y límites de la inteligencia artificial en el sistema de justicia

Morelia, Michoacán, 19 de octubre de 2026.- El uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico requiere principios éticos, protección de datos y supervisión humana, señaló el maestro Aldo Ricardo Rodríguez Cortés durante la Conferencia Magistral Inteligencia Artificial en el Sistema de Justicia: oportunidades, límites y uso responsable, impartida en el marco de la Tercera Jornada de Actualización Jurídica y Simulación de Audiencias del Poder Judicial de Michoacán.

El ponente destacó que esta tecnología puede contribuir a una justicia más pronta y expedita al apoyar en tareas operativas que no aportan valor directo a la función jurisdiccional, como la elaboración de oficios, nombramientos y el cálculo de garantías, lo que permite dedicar más tiempo al análisis y razonamiento de cada caso. Para su utilización, precisó cuatro elementos indispensables: proporcionalidad e inocuidad; protección de datos personales; transparencia y explicabilidad; así como supervisión y decisión humanas. Advirtió que la inteligencia artificial no debe sustituir el criterio jurídico, la valoración de pruebas, los razonamientos de las resoluciones ni la decisión final de las personas juzgadoras, y que deben evitarse tanto la reproducción de información no verificada como la exposición de datos sensibles, reservados o confidenciales en estas plataformas.

La Tercera Jornada de Actualización Jurídica y Simulación de Audiencias tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales y operativas de las personas participantes, como parte de la preparación para implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En este contexto, se impartió además la conferencia especializada Apoyos y salvaguardas en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares: el nuevo paradigma para garantizar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

De igual forma, se desarrollaron simulaciones de audiencias civiles y familiares, presenciales y en línea: juicio especial hipotecario oral, dictado y explicación de la sentencia o resolución final en el procedimiento de apoyos y salvaguardas, procedimiento especial de inmatriculación judicial y revisión de medidas provisionales en el procedimiento especial sobre declaración de ausencia por desaparición.

Las conferencias y simulaciones de audiencias pueden consultarse en el canal de YouTube: Poder Judicial Michoacán, como parte de las acciones de preparación y actualización jurídica orientadas a una impartición de justicia más eficiente, profesional y acorde con los nuevos retos del sistema judicial.