Poder Judicial de Michoacán abre registro al Padrón de Proveedores y refuerza la transparencia en adquisiciones

Poder Judicial de Michoacán abre registro al Padrón de Proveedores y refuerza la transparencia en adquisiciones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 12:43:42
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Morelia, Michoacán, 26 de marzo de 2026. El Poder Judicial de Michoacán invita a personas físicas y morales, así como a todas las empresarias y empresarios locales, a formar parte de su Padrón de Proveedores, con el objetivo de fortalecer los procesos de adquisición de bienes y servicios bajo principios de transparencia, eficiencia y legalidad.

Como parte de la política de apertura institucional, se llevan a cabo procedimientos de contratación mediante licitaciones públicas, las cuales se desarrollan con apego a la normatividad vigente y se transmiten en vivo a través del canal oficial de YouTube @PoderJudicialMich, permitiendo a la ciudadanía dar seguimiento en tiempo real a cada etapa del proceso.

Las personas interesadas deben presentar la documentación establecida en la convocatoria en el Departamento de Adquisiciones y Almacén de la Dirección de Administración del Órgano de Administración Judicial, ubicado en Calzada La Huerta #400, Colonia Nueva Valladolid, en Morelia. Los detalles se encuentran disponibles para su consulta en el sitio oficial: https://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/tramites/PadronProveedores.aspx

Para mayores informes o aclaraciones, se pone a disposición el correo electrónico adquisiciones@poderjudicialmich.gob.mx, así como los teléfonos (443) 322 3316 y 322 3317, extensiones 1174 y 1003.

Con estas acciones, el Nuevo Poder Judicial de Michoacán, a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, refrenda su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación abierta de proveedores, fortaleciendo la confianza ciudadana en la gestión de los recursos públicos.

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