Poder Ejecutivo de Querétaro cubrió el 62% de la deuda pública 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 20:05:41

Querétaro, Querétaro, a 21 de abril de 2026.- El secretario de Finanzas del estado de Querétaro, Gustavo Arturo Leal Maya, anunció que se ha pagado el 62 por ciento de la deuda pública de la entidad, debido a la estrategia de responsabilidad financiera implementada por la administración que encabeza el gobernador Mauricio Kuri González.

Recordó que el monto total de la deuda estatal es de tres mil 900 millones de pesos, de los cuales ya se han cubierto dos mil 426 millones, es decir, se han pagado mil 920 millones corresponden al capital, mientras que 506 millones se han destinado a intereses.

Leal Maya detalló que existe un plan definido para liquidar completamente la deuda en el mediano plazo, con una fecha estimada para junio de 2027. Para el siguiente año, se contempla destinar aproximadamente 629 millones de pesos adicionales para avanzar en la liquidación total del adeudo estatal.

Mencionó que el manejo de la deuda se mantiene bajo criterios de disciplina financiera, lo que ha permitido una reducción sostenida, por lo que el compromiso es concluir la administración sin deuda pública.

“Se mantiene en la responsabilidad financiera (…) el compromiso es dejar sin deuda, así como lo recibimos en esta administración, es la indicación y las instrucciones del señor gobernador”.