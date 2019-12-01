Poder de Base continúa proceso para renovar su dirigencia

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 16:00:30

Morelia, Michoacán, 16 de octubre de 2026.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección XVIII Poder de Base continúa con el proceso para renovar su dirigencia. El próximo martes, la comisión organizadora prevé avanzar en la elaboración de la convocatoria para el décimo congreso.

José Luis Castillo Ferrel, dirigente de Poder de Base, informó que la comisión quedó integrada por un representante de cada región y ya ha realizado dos sesiones. En la siguiente reunión se abordarán los términos de la convocatoria y las etapas previas al congreso.

El proceso contempla asambleas delegacionales y regionales para elegir a quienes participarán como delegados y discutir los temas que se llevarán al encuentro. La fecha del congreso aún no está definida, pero podría realizarse entre finales de noviembre y principios de diciembre.

Castillo Ferrel indicó que la meta es concluir el proceso antes de que termine 2026 y contar con una nueva dirigencia. “Consideramos que nuestro proceso es legítimo, democrático y transparente”, afirmó.

El dirigente sostuvo que la renovación de Poder de Base se construye con participación de las bases y llamó a mantener la unidad del magisterio en torno a principios compartidos."La unidad es desde las bases”, expresó.