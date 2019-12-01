Pobladores desplazados vuelven solo por sus pertenencias a comunidades de Apatzingán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 13:44:19

Morelia, Michoacán, a 3 de julio de 2026.– Habitantes de localidades de Apatzingán, Michoacán, como Cueramato, regresaron este jueves a sus hogares con el único fin de retirar sus pertenencias y bienes materiales. Tras el desplazamiento forzado registrado hace dos semanas, las familias ingresaron a las comunidades únicamente para cargar muebles, ropa y documentos en vehículos particulares.

El registro oficial del éxodo en Cueramatillo, El Guayabo y Cueramato data del pasado 19 de junio. En esa fecha, se reportaron enfrentamientos armados entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada que se disputan el control territorial de la zona, lo que motivó la salida masiva de los pobladores.

Según versiones de la regidora Carmen Zepeda Ontiveros, los propios habitantes le han reportado que su salida de las casas es definitiva por temor a ser víctimas de "dronazos" o "narcominas".

En videos capturados por las propias familias, se observan camionetas cargadas con colchones, electrodomésticos y cajas. Los habitantes permanecieron en el sitio solo el tiempo necesario para realizar las maniobras de carga antes de retirarse nuevamente de la zona de conflicto.

A pesar de que el enfrentamiento armado que originó la salida de las familias ocurrió hace 14 días, los residentes manifestaron que aún no existen condiciones de seguridad para retomar su vida cotidiana en el lugar.

"Todavía se escuchan los estruendos de los dronazos; es complicada la situación para las familias", expresó Zepeda Ontiveros.

La regidora apuntó que las viviendas permanecen cerradas y la actividad comercial en estas tres comunidades continúa con poco o nulo movimiento.

La funcionaria municipal expresó que aún no se cuenta con un censo oficial sobre el número total de personas que han abandonado sus hogares de manera definitiva tras los hechos del 19 de junio.