Plantea Xóchitl Ruiz fortalecer la salud digital con acceso municipal a plataformas estatales en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 16:45:59

Morelia, Michoacán, 18 de marzo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la coordinación entre el Gobierno Estatal y los ayuntamientos mediante el uso de plataformas digitales en materia de salud, la diputada Xóchitl Gabriela Ruiz González presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado.

En ese sentido propone que, la Secretaría de Salud del Estado habilite a los municipios accesos, perfiles y herramientas necesarias para la operación y carga de información en las plataformas digitales de registro, información y análisis ya existentes.

Ante el Pleno de la LXXVI Legislatura Local, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, expuso que con ello, se busca mejorar la gestión, el intercambio de datos y la toma de decisiones dentro del sistema de salud, permitiendo una atención más eficiente, oportuna y basada en información actualizada desde el territorio.

Asimismo, dio a conocer que la iniciativa establece la obligación de los ayuntamientos que participen en la prestación de servicios médicos de registrar, actualizar y transmitir de manera responsable la información que generan, bajo estándares comunes y con pleno respeto a la protección de datos personales.

Al respecto, la legisladora destacó que esta reforma no implica la creación de nuevas estructuras, sino el fortalecimiento del modelo de coordinación ya existente, alineándolo con las recientes disposiciones federales en materia de interoperabilidad de datos en salud.

“La información hoy es fundamental para salvar vidas, dar seguimiento a tratamientos y responder de manera oportuna ante emergencias sanitarias. Necesitamos un sistema ordenado, interoperable y con responsabilidades claras entre autoridades”, señaló.

Finalmente, Xóchitl Ruiz subrayó que la iniciativa impulsa un esquema de corresponsabilidad institucional, donde el Estado garantiza la infraestructura tecnológica y los lineamientos, mientras que los municipios aportan información desde el territorio, avanzando así hacia un sistema de salud más moderno, eficiente y centrado en las personas.