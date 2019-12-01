Plantea Diana Espinoza reforma a la Ley de Salud para dignificar atención medica en Centros de Readaptación Social de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 15:25:26

Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre de 2025.- Como parte del compromiso por mejorar las condiciones de salud en la entidad, y en cumplimiento con los lineamientos nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos, la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado, presentó la iniciativa de reforma al artículo 121 de la Ley de Salud del Estado de Michoacán.

Esta propuesta, busca dar cumplimiento a los lineamientos nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos, en los Centros de Readaptación Social, donde quienes cumplen alguna condena, no cuentan con acceso a servicios de salud dignos.

"Este planteamiento, solo busca cumplir con el respeto al derecho a la salud para todas y todos los michoacanos", mencionó la diputada del Partido del Trabajo (PT).

Resaltó que el Estado tiene la responsabilidad indeclinable de proteger la integridad, salud y las posibilidades de reinserción social, "por lo que dar atención a esta necesidad es urgente e inaplazable".

"Hablo de falta de medicamentos, carencia de personal especializado, atención psiquiátrica insuficiente, poca cobertura en salud mental, infraestructura médica limitada y ausencia de servicios esenciales para mujeres y personas con adicciones. Estas condiciones no solo violan derechos humanos; también obstaculizan la reinserción social, uno de los fines constitucionales del sistema penitenciario", agregó.

En la exposición de motivos, la diputada de la bancada del PT indicó que está reforma busca dotar de servicios médicos en áreas colo nutrición, ginecología, salud mental, odontología, salud sexual y reproductiva, abasto de medicamentos e insumos, entre otros.

La propuesta fue turnada a las Comisiones correspondientes, a fin de que sea analizada y, posteriormente, aprobada por la 76 Legislatura.