Plantea Brissa Arroyo un Parlamento Abierto orientado a la construcción de paz

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre de 2025.- Con la convicción de que la participación ciudadana es clave en el desarrollo de un estado, la diputada local Brissa Arroyo Martínez, planteó la realización de un Parlamento Abierto orientado a la construcción de paz, estabilidad social y orden.

Arroyo Martínez, - Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura-, explicó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia puede enriquecerse escuchando a todas las voces de la sociedad, que la ciudadanía exprese sus sugerencias y lo que se necesita en cada región.

La Congresista consideró que la construcción de la paz, la estabilidad social, la justicia, el orden y la armonía es una tarea conjunta de los gobiernos y la ciudadanía, por lo que en ese sentido dijo: “nos corresponde a todos trazar un mejor entorno para las presentes y las futuras generaciones”.

Brissa Arroyo hizo la invitación a las organizaciones de la sociedad civil para unir esfuerzos, compartir experiencias y conocimientos para fomentar acciones que contribuyan a la pacificación, y sumarse al fortalecimiento de este Plan, en el entendido que debe haber apertura y transparencia.